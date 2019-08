Der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Nawalny hat im Fall seiner mutmaßlichen Vergiftung offizielle Ermittlungen beantragt.

Er habe eine chemisch-toxikologische Untersuchung erbeten, teilte sein Anwalt über Twitter mit. Zudem sollten Aufnahmen der Videoüberwachung in seiner Zelle ausgewertet werden. Nawalny hatte die von offizieller Seite vorgebrachte Erklärung zurückgewiesen, er sei wegen einer schweren allergischen Reaktion behandelt worden. Der 43-Jährige ist einer der prominentesten Kritiker von Präsident Putin. Er war in der vergangenen Woche zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt worden, weil er zu nicht genehmigten Protestaktionen aufgerufen hatte. Nawalny hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Demonstrationen organisiert, was ihm immer wieder kurze Haftstrafen einbrachte.