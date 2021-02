Ein Gericht in Moskau hat den russischen Regierungskritiker Nawalny in einem weiteren Verfahren schuldig gesprochen - und zwar der Beleidigung eines Weltkriegsveteranen. Das Strafmaß wurde noch nicht verkündet. Zuvor hatte dasselbe Gericht seine Straflager-Haft aus einem anderen Prozess bestätigt.

Hintergrund des zweiten Prozesses an diesem Tag war Nawalnys Kritik an einem Video, das im vergangenen Sommer in den russischen Staatsmedien ausgestrahlt wurde. Darin warben mehrere Bürger - unter anderem ein heute 94-jähriger Veteran des Zweiten Weltkrieges - für eine Verfassungsänderung, die auch der Machtsicherung von Präsident Putin diente. Nawalny beschimpfte die Protagonisten damals auf Twitter als "Verräter". Der alte Mann soll sich von den Äußerungen so sehr beleidigt gefühlt haben, dass sich sein Gesundheitszustand verschlechtert habe. Nawalny hingegen bezeichnet den Veteranen als "Marionette" in einem politisch motivierten Prozess.

Gericht bestätigt Straflager-Haft

Zuvor hatte dasselbe Gericht die Beschwerde Nawalnys gegen seine Verurteilung zu einer Straflager-Haft zurückgewiesen. Allerdings wurde die Strafe um sechs Wochen verkürzt. Da außerdem ein mehrmonatiger Hausarrest und frühere Gefängnisstrafen angerechnet werden, bleiben zweieinhalb Jahre Haft. Nawalny war Anfang Februar zu dreieinhalb Jahren verurteilt worden, weil er gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Verfahren verstoßen haben soll. Zu dieser Zeit hielt er sich in Deutschland auf, wo er nach einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok behandelt wurde.

