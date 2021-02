Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat dem russischen Oppositionspolitiker Nawalny den Status als "gewaltloser politischer Gefangener" entzogen.

Eine Sprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, Hintergrund seien Beschwerden über diskriminierende Reden Nawalnys in den 2000er Jahren. An der Forderung nach der Freilassung des Kreml-Kritikers hält Amnesty aber fest. Nawalnys Sprecherin twitterte in einer ersten Reaktion, die Entscheidung sei eine Schande.



Als "gewaltlose politische Gefangene" bezeichnet Amnesty unter anderem Menschen, die aufgrund politischer Ansichten festgehalten werden und weder selbst Gewalt angewendet noch befürwortet haben. Die Organisation hatte Nawalny diesen Status erst Mitte Januar verliehen.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.