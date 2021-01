Fünf Monate nach seiner Vergiftung ist der Kremlkritiker Nawalny von Deutschland nach Russland zurückgekehrt. Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, landete die Maschine anders als zunächst erwartet nicht auf dem Flughafen Wnukowo südwestlich der russischen Hauptstadt, wo sich zahlreiche Nawalny-Anhänger versammelt hatten, sondern auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo.

Nawalny ist ein bekannter Kriitiker von Präsident Putin. Die russische Justiz hatte ihn zur Fahndung ausgeschrieben, weshalb er mit seiner Festnahme rechnen muss. Ihm wird vorgeworfen, in einem früheren Strafverfahren gegen Bewährungsauflagen verstoßen zu haben.



Nach dem Giftanschlag in Russland mit dem Nerven-Kampfstoff Nowitschok im August war Nawalny an der Berliner Charite behandelt worden. Die Bundesregierung und andere westliche Staaten sprechen von einem Mordversuch. Der Kreml weist jede Verwicklung in den Vorfall zurück.

