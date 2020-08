Der schwer kranke russische Oppositionelle Nawalny ist von deutschen Ärzten nach Berlin gebracht worden. Das Flugzeug mit dem im Koma liegenden Politiker landete heute früh in Tegel. Bisher war Nawalny in der sibirischen Stadt Omsk in einer Klinik behandelt worden. Nawalnys Angehörige und Mitarbeiter gehen davon aus, dass er vergiftet wurde.

Nawalny soll nun in der Berliner Charité untersucht und behandelt werden. Um seine Verlegung war zuvor gestritten worden: Die Mediziner in Omsk hatten ihn zunächst für nicht transportfähig erklärt. Dem widersprachen die deutschen Ärzte, die den bewusstlosen Kreml-Kritiker untersucht hatten. Dessen Sprecherin warf den russischen Ärzten vor, "auf Zeit zu spielen", um zu verhindern, dass Gift in Nawalnys Körper nachgewiesen werden könne. Das Flugzeug mit deutschen Ärzten wurde von der Initiative "Cinema for Peace" organisiert.

Trittin spricht von guter Nachricht

Der Grünen-Außenpolitiker Trittin wertete die Verlegung Nawalnys als gute Nachricht. Offensichtlich habe der internationale Druck geholfen, sagte der Bundestagsabgeordnete im Deutschlandfunk. Wenn es jetzt einen Befund unabhängiger Ärzte gebe, müsse man nicht mehr über die Erkrankung Nawalnys spekulieren.



Nawalnys Familie und seine Mitarbeiter gehen davon aus, dass er auf einer Wahlkampfreise mit einem Tee vergiftet wurde. Der Jurist hat in der Vergangenheit immer wieder Recherchen über Korruption in russischen Machtzirkeln veröffentlicht. Zudem hat er regierungskritische Großdemonstrationen organisiert.