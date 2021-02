Der Kreml-Kritiker Nawalny befindet sich nach übereinstimmenden Berichten in der Region Wladimir östlich von Moskau, um dort seine Haftstrafe zu verbüßen.

Über seinen Aufenthaltsort gab es seit Tagen keine genauen Angaben mehr. Es hieß nur, er sei von Moskau in ein Straflager verlegt worden. Den neuen Berichten zufolge handelt es sich bei dem Lager um eine Strafkolonie mit rund 800 Häftlingen in der Kleinstadt Pokrow, rund 200 Kilometer östlich von Moskau. Nach Medienberichten sollen die Bedingungen dort weniger hart sein als in anderen Straflagern. Die Kommission für die Rechte Inhaftierter in Russland teilte mit, Nawalny müsse zunächst in Quarantäne bleiben, bevor er in das Lager selbst gebracht werde.



Der Kremlkritiker war wegen Verstößen gegen Bewährungsauflagen zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Entscheidung war international auf scharfe Kritik gestoßen. In Russland kommt es seither immer wieder zu Protesten.

