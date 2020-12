Die russische Regierungsgegnerin Sobol ist nach ihrer Festnahme für 48 Stunden in Untersuchungshaft gekommen.

Dies teilte per Twitter das Team des Kreml-Kritikers Nawalny mit, dem Sobol angehört. Gegen sie wird demnach wegen des Vorwurfs des Hausfriedensbruchs sowie der Anwendung oder Androhung von Gewalt gegen Polizisten ermittelt.



Die 33-jährige Anwältin war gestern laut den Angaben Nawalnys nach der Durchsuchung ihrer Wohnung von der Polizei abgeführt worden. Von offizieller Seite gibt es dazu bislang keine Stellungnahme. Sobol hatte Anfang der Woche versucht, einen Agenten des Inlandsgeheimdienstes FSB in seiner Wohnung aufzusuchen. Der Mann hatte zuvor in einem fingierten Telefonat mit Nawalny offenbar eingeräumt, an dem Giftanschlag auf ihn im vergangenen August beteiligt gewesen zu sein. Der Kreml hat eine Beteiligung staatlicher Stellen stets bestritten.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.