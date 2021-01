In Russland hat der festgenommene Regierungskritiker Nawalny das juristische Vorgehen gegen ihn als "Gipfel der Rechtlosigkeit" bezeichnet.

In einem Video, das seine Unterstützer auf Twitter veröffentlichten, sagte Nawalny, die Behörden hätten die Strafprozessordnung zerrissen und weggeworfen. Damit dürfte er darauf angespielt haben, dass die Justiz in einer Polizeistation am Stadtrand von Moskau kurzfristig einen offensichtlich improvisierten Gerichtstermin organisiert hat. Bei der Anhörung sollte es nach Agenturberichten um eine weitere Inhaftierung Nawalnys gehen. Der 44-Jährige war gestern nach seiner Rückkehr nach Russland auf dem Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden. Seine Anwälte erhielten später offenbar ein Schreiben mit Informationen zu der Gerichtsverhandlung, konnten sich aber aus Zeitgründen kaum darauf vorbereiten.



Die russischen Behörden werfen Nawalny vor, gegen die Auflagen einer Bewährungsstrafe verstoßen zu haben - unter anderem durch seinen Aufenthalt in Deutschland nach dem Giftanschlag auf ihn im August in Sibirien.



Nawalnys gestrige Festnahme löste international empörte Reaktionen aus. Bundesaußenminister Maas forderte die sofortige Freilassung des Kremlgegners. Der russische Außenminister Lawrow erklärte inzwischen, der Fall sorge außerhalb Russlands für "künstliche Resonanz" und diene den westlichen Ländern nur dazu, von eigenen Problemen abzulenken.

