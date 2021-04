Nach Protesten vor dem Haftlager des russischen Kreml-Kritikers Nawalny sind mehrere seiner Unterstützer zu kurzen Gefängnisstrafen verurteilt worden.

Anwälte einer Menschenrechtsorganisation teilten mit, einer ihrer Mandanten habe eine zehntägige Haftstrafe erhalten. Bereits gestern seien vier Menschen zu Strafen zwischen acht und neun Tagen Gefängnis verurteilt worden waren.



Die Aktivisten hatten vor dem Straflager Pokrow demonstriert, nachdem sich der Gesundheitszustand Nawalnys in den vergangenen Tagen zunehmend verschlechtert hatte. Dieser hatte vor gut einer Woche einen Hungerstreik begonnen, um eine bessere ärztliche Behandlung zu erhalten.



Bundeskanzlerin Merkel hat die Situation Nawalnys heute in einem Telefonat mit Russlands Präsident Putin erörtert. Was genau besprochen wurde, ist nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.