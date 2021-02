Der russische Oppositionspolitiker Nawalny ist wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Das gab ein Moskauer Stadtgericht bekannt. Voraussichtlich wird ihm seine Zeit im Hausarrest angerechnet, sodass der 44-Jährige insgesamt zwei Jahre und acht Monate ins Gefängnis muss.

Nawalny hatte die Vorwürfe in der Verhandlung zurückgewiesen. Er habe den Behörden seine Adresse in Deutschland mitgeteilt, wo er sich nach einem Giftanschlag zur Behandlung aufgehalten hatte. Das Hauptziel des Prozesses sei es, eine große Zahl an Menschen einzuschüchtern, sagte Nawalny bei der Anhörung.



Der Prozess wurde von einem großen Polizeiaufgebot begleitet. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OVD-Info wurden mehr als 300 Menschen festgenommen. Unmittelbar nach der Urteilsverkündung riefen die Anhänger Nawalnys zu neuen Protesten auf.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.