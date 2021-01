Die Inhaftierung des Kremlkritikers Nawalny in Moskau ist international auf Kritik gestoßen. EU-Ratspräsident Michel beispielsweise nannte das Vorgehen der russischen Behörden inakzeptabel und forderte sie auf, Nawalny sofort freizulassen.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte, eine Politisierung der Justiz sei nicht hinnehmbar. Der designierte Sicherheitsberater des künftigen US-Präsidenten Biden, Sullivan, forderte auf Twitter neben einer Freilassung Nawalnys auch dazu auf, die Verantwortlichen für den Giftanschlag auf den Politiker zur Rechenschaft zu ziehen.



Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verurteilte das Vorgehen der russischen Justiz. Die Inhaftierung sei ein weiterer Beleg dafür, dass man ihn zum Schweigen bringen wolle.

Nawalny inzwischen auf Polizeistation gebracht

Nawalny war gestern Abend nach seiner Landung am Flughafen Scheremetjewo in Untersuchungshaft genommen worden. Seine Maschine war anders als zunächst erwartet nicht auf dem Flughafen Wnukowo südwestlich der russischen Hauptstadt gelandet, wo sich zahlreiche seiner Anhänger versammelt hatten und zum Teil festgenommen wurden. Inzwischen wurde der Kreml-Kritiker nach Angaben eines Mitstreiters in eine nahegelegene Polizeistation gebracht. Die russischen Behörden werfen Nawalny vor, gegen Bewährungsauflagen verstoßen zu haben.



Der 44-Jährige war vor fünf Monaten in der sibirischen Stadt Tomsk vergiftet worden und hatte sich in der Berliner Charite von den Folgen des Anschlags mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok erholt. Der Oppositionspolitiker macht für den Anschlag den russischen Präsidenten Putin und den Inlandsgeheimdienst FSB verantwortlich. Der Kreml weist das zurück.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.