Der russische Außenminister Sergei Lawrow bei einem Treffen im März 2022 (imago / /ITAR-TASS)

Der Inhalt dieser Vereinbarung hänge von der militärischen Situation ab, sagte der russische Außenminister Lawrow im Staatsfernsehen. Er kritisiert zugleich das Verhalten der ukrainischen Regierung in Bezug auf Friedensgespräche: Die Ukraine täusche Verhandlungen nur vor. Von ukrainischer Seite lauten die Vorwürfen ähnlich.

Lawrow bezeichnete zudem die Gefahr eines Konflikts mit Nuklearwaffen derzeit als ernst. Die zentrale Position Russlands sei es, diese Bedrohung auszuschließen. Es gebe derzeit nur wenige Regeln, sagte Lawrow und verwies auf den atomaren Abrüstungsvertrag New Start. Gleichzeitig seien aber alle anderen Instrumente der Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung von Nuklearwaffen praktisch zerstört.

Er warf dem westlichen Militärbündnis NATO zudem vor, in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen. Die Lieferung westlicher Waffen an die Ukraine bedeute genau dies, sagte Lawrow im russischen Staatsfernsehen. Moskau betrachte diese Waffen als legitime Ziele. Lagereinrichtungen in der Westukraine seien dementsprechend bereits von russischen Streitkräften angegriffen worden. Dies sei eine logische Kosenquenz daraus, dass die NATO im Grunde genommen einen Krieg mit Russland durch einen Stellvertreter führe und diesen Stellvertreter aufrüste.

