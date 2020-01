Der neue russische Regierungschef Mischustin hat sein Kabinett vorgestellt.

Wie er in Moskau im Beisein von Präsident Putin bekanntgab, sind Außenminister Lawrow, der seit fast 16 Jahren im Amt ist, und Verteidigungsminister Schoigu auch im neuen Kabinett vertreten. Innenminister Kolokolzew bleibt ebenfalls im Amt. Mehrere Posten wie der des Wirtschaftsministers wurden jedoch neu besetzt.



In der vergangenen Woche war der bisherige Regierungschef Medwedew samt Kabinett zurückgetreten. Er hatte den Schritt damit begründet, dass er Präsident Putin freie Hand für Reformen geben und nicht aufgrund schlechter Umfragewerte schaden wolle. Medwedew wird künftig an der Seite von Putin stellvertretender Chef im russischen Sicherheitsrat.