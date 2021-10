In Russland sind innerhalb von 24 Stunden 890 Menschen nachweislich nach einer Corona-Infektion gestorben.

Das sei ein neuer Tagesrekord bei Todesfällen in Verbindung mit dem Virus, teilte die nationale Corona-Arbeitsgruppe mit. Es ist das fünfte Mal in einer Woche, dass die Zahl der Sterbefälle im Land einen neuen Höchststand erreichte. Laut der Taskforce wurde mit knapp 25.800 neuen Fällen binnen 24 Stunden zudem die zweithöchste Zahl von Neu-Infektionen im laufenden Jahr verzeichnet.



In der Pandemie hat Russland mit seinen rund 145 Millionen Einwohnern bisher rund 7,5 Millionen Ansteckungen und fast 210.000 Todesfälle gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.