In Russland entscheidet ein Gericht, ob eine frühere Bewährungsstrafe des Oppositionspolitikers Nawalny in eine mehrjährige Haft umgewandelt wird.

Das Verfahren begann heute früh vor einem Gericht in Moskau. Es geht um ein Urteil aus dem Jahr 2014. Damit wurde auch die jüngste Verhaftung Nawalnys begründet. Der Regierungskritiker hatte sich vor seiner Rückkehr nach Russland fünf Monate in Deutschland von einem Anschlag mit einem Nervengift erholt. Die russische Justiz wirft ihm vor, in dieser Zeit gegen Bewährungsauflagen aus dem früheren Strafverfahren verstoßen und sich nicht bei den Behörden gemeldet zu haben. Nawalny drohen im schlimmsten Fall dreieinhalb Jahre Gefängnis.



Mehrere Nachrichtenagenturen melden, das Moskauer Stadtgericht werde von Einheiten der Sonderpolizei OMON bewacht, weil Proteste von Anhängern Nawalnys befürchtet werden. Mehrere Menschen seien bereits festgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.