In Moskau hat es am Rande des Prozesses gegen den russischen Oppositionspolitiker Nawalny zahlreiche Festnahmen gegeben.

Die Nichtregierungsorganisation OVD-Info berichtet, es seien mehr als 100 Menschen abgeführt worden. Die russische Regierung warnte die EU, sich in den Fall einzumischen. Ein Sprecher verwies darauf, dass sich zahlreiche Fahrzeuge von Diplomaten vor dem Gerichtsgebäude befänden und betonte, niemand solle versuchen, Druck auszuüben.



Das Gericht in Moskau entscheidet, ob eine frühere Bewährungsstrafe des Oppositionspolitikers Nawalny in eine mehrjährige Haft umgewandelt wird. Der 44-Jährige muss sich vor dem Gericht verantworten, weil ihm Verstöße gegen Bewährungsauflagen vorgeworfen werden. Nawalny befindet sich seit gut zwei Wochen in Untersuchungshaft. Sollte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgen, drohen ihm bis zu dreieinhalb Jahre Haft.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.