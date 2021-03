Drei internationale Nichtregierungsorganisationen haben in Russland Strafanzeige gegen die Söldnergruppe Wagner wegen des Vorwurfs des Mordes und der Folter gestellt.

Dies teilte ein Sprecher der russischen Menschenrechtsgruppe "Memorial" der Nachrichtenagentur AFP mit. "Memorial" und zwei weitere Organisationen aus Frankreich und Syrien berufen sich auf ein vier Jahre altes Video aus Syrien aus dem Jahr 2017. Es zeigt, wie mutmaßliche Söldner der Gruppe einen syrischen Deserteur foltern und enthaupten. Solche Verbrechen dürften nicht ungesühnt bleiben, verlangte "Memorial". Die Anzeige wurde im Namen der Familie des mutmaßlichen Opfers gestellt.



Die Gruppe Wagner soll Söldner in mehrere Konfliktgebiete im Nahen Osten und in Afrika entsandt haben. Obwohl private bewaffnete Gruppen in Russland verboten sind, rekrutiert Wagner seine Mitglieder zu großen Teilen aus Sicherheitskräften und dem Militär.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.