Ukrainischer Soldat nach dem Einschlag einer russischen Rakete in Charkiw. (picture alliance / dpa / ZUMAPRESS.com / Alex Chan Tsz Yuk)

Der russische Außenminister Lawrow erklärte im indischen Fernsehen, man werde die Regionen Donezk und Luhansk so bald wie möglich erobern. In der vergangenen Nacht waren dort nach russischen Angaben fast 1.300 Ziele mit Raketen und Artillerie beschossen worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, ein erheblicher Teil der russischen Armee sei an der Großoffensive im Osten des Landes beteiligt.

Kadyrow kündigt Erstürmung von Stahlwerk in Mariupol an

Der Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Kadyrow, kündigte unterdessen noch für heute die Erstürmung des umkämpften Stahlwerks in der belagerten Hafenstadt Mariupol an. Russland hatte den dort verbliebenen rund 2.500 ukrainischen Streitkräften ein weiteres Ultimatum gestellt. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, sie sollten während einer Feuerpause am Nachmittag ihre Waffen niederlegen und Mariupol bis 15 Uhr unserer Zeit verlassen. Auf dem Gelände des Stahlwerks sollen sich auch rund 1.000 Zivilisten befinden. Am Sonntag hatten die ukrainischen Soldaten ein erstes russisches Ultimatum ignoriert.

Erneut keine Fluchtkorridore für Zivilisten

Fluchtkorridore für Zivilisten aus Mariupol kamen nach ukrainischen Angaben auch am dritten Tag in Folge nicht zustande. Demnach verwehrt die russische Armee trotz Bitten einen Weg aus der belagerten Hafenstadt. Auch in Charkiw und Cherson hätten die Menschen keinerlei Möglichkeit, die umkämpften Gebiete zu verlassen, schrieb die ukrainische Vize-Ministerpräsidentin Wereschtschuk per Telegram. Unabhängig überprüfen lassen sich die Berichte aus den Kriegsgebieten kaum.

Selenskyj spricht von "Schlacht um den Donbass"

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gestern am Abend in einer Videoansprache erklärt, man könne bestätigen, dass die russischen Truppen die "Schlacht um den Donbass" begonnen hätten, die seit langem vorbereitet worden sei. Ein erheblicher Teil der russischen Armee sei an der Großoffensive im Osten des Landes beteiligt. Präsidentenberater Jermak erklärte, die zweite Phase des Kriegs sei eingeleitet worden. Angesichts der befürchteten Großoffensive hatten die Behörden in Kiew seit Tagen zur Flucht aus den östlichen Regionen aufgerufen.

