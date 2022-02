Ukrainische Truppen patroullieren in der Stadt Nowoluhanske im Bezirk Donezk. (AFP / ARIS MESSINIS)

Sie sind demnach in Notunterkünften untergebracht worden. Die Separatisten in den ostukrainischen Gebieten Luhansk und Donezk hatten Zivilisten wegen der sich zuspitzenden Lage aufgerufen, das Gebiet zu verlassen. Ukrainische Regierungsvertreter und das Militär betonten mehrfach, sie planten keine Offensive gegen die Region.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa berichtet von einer massiven Zunahme der Verstöße gegen die Waffenruhe. So habe es am Freitag mehr als 1.500 Vorfälle gegeben. Aufständische und ukrainische Armee warfen sich am Wochenende gegenseitig weitere Verstöße vor.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg teilte mit, er erwarte einen Angriff der russischen Armee auf die Ukraine. Alle Zeichen deuteten darauf hin, dass Moskau dies plane, sagte er im ARD-Fernsehen.

