Nach dem Leck an einem Tank am Nordpolarmeer in Russland ist die Ausbreitung des Öls laut Behördenangaben mittlerweile gestoppt.

Die Eindämmung sei mithilfe schwimmender Barrieren auf dem Fluss Ambarnaja gelungen, sagte eine Sprecherin des Krisenstabs. Russlands Präsident Putin kündigte an, den Konzern Nornickel für den Öl-Unfall zur Verantwortung zu ziehen. Das Unternehmen werde alle Kosten für die Behebung der Umweltschäden übernehmen, sagte Putin in Moskau. Allein die Aufräumarbeiten dürften umgerechnet rund 128 Millionen Euro kosten.



Aus einem Kraftwerk waren 21.000 Tonnen Dieselöl ausgelaufen. Aktivisten warnen vor einer Umweltkatastrophe für die Arktis. Nornickel ist einer der weltgrößten Nickelproduzenten und zählt zu den größten Unternehmen Russlands.