Russland hat seine Öllieferungen nach Weißrussland gestoppt.

Das teilte der weißrussische staatliche Ölkonzern Belneftechim in Minsk mit. Die Lieferungen sollten solange unterbrochen sein, bis neue Verträge für das laufende Jahr ausgehandelt worden seien. Streit gibt es demnach über die Preise. Die Vorräte in den Raffinerien in Weißrussland reichten noch bis Mitte des Monats, hieß es. Nach Angaben des russischen Pipeline-Betreibers Transneft sind Lieferungen nach Europa nicht betroffen. Der Transit durch Weißrussland laufe weiter.