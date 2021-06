Der russische Oppositionspolitiker Gudkow hat nach eigenen Angaben seine Heimat aus Angst vor Repressionen verlassen.

Er habe von Bekannten aus dem Umfeld der Präsidialverwaltung Hinweise erhalten, dass Strafverfahren gegen ihn inszeniert würden, teilte Gudkow mit. Es werde alles unternommen, um ihn nicht zur anstehenden Parlamentswahl zuzulassen. Er werde nun mindestens bis zur Wahl im Ausland bleiben. Wie Gudkow weiter mitteilte, reiste er in die ukrainische Hauptstadt Kiew. - Er war erst vor einigen Tagen nach 48 Stunden in Haft wieder auf freien Fuß gekommen.



Die Parlamentswahl ist für September geplant. Für die Kremlpartei Geeintes Russland geht es dabei um den Erhalt ihrer absoluten Mehrheit. Regierungskritiker beklagen seit Längerem, dass der Machtapparat verstärkt gegen Andersdenkende vorgehe. Zahlreiche Oppositionelle befinden sich in Haft.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.