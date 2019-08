Der russische Oppositionspolitiker Jaschin ist kurz nach seiner Freilassung erneut festgenommen worden.

Auf Twitter verbreitete er ein Video, auf dem ein Polizist zu sehen und zu hören ist, der als Grund für die Festnahme einen Aufruf zur Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen angab. Jaschin war von der im September stattfindenden Kommunalwahl in Moskau ausgeschlossen und seither mehrfach vorübergehend in Haft genommen worden.



In der russischen Hauptstadt gehen regelmäßig Menschen auf die Straße, um gegen den Ausschluss von Oppositionspolitikern von der Kommunalwahl zu protestieren. Die Polizei nahm Tausende fest und ging teils gewaltsam gegen Demonstrierende vor.