Der russische Kremlkritiker Piwowarow muss für zwei Monate in Untersuchungshaft.

Ein Gericht in der südrussischen Stadt Krasnodar erklärte, dass gegen den 39-Jährigen wegen der Beteiligung an einer unerwünschten Organisation ermittelt werde. Der Oppositionelle, der bis vor kurzem der Gruppe "Offenes Russland" vorstand, war vor zwei Tagen bei der versuchten Ausreise nach Polen an Bord eines Flugzeugs in St. Petersburg festgenommen worden. Die Europäische Union und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderten die sofortige Freilassung Piwowarows.



Unterdessen verabschiedete das Parlament in Moskau ein Gesetz, das nach Ansicht der Opposition die Teilnahme von Anhängern des inhaftierten Kreml-Kritikers Nawalny an den Wahlen im September verhindern soll. Es muss noch von Präsident Putin unterzeichnet werden, bevor es in Kraft tritt.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.