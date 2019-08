In Moskau demonstrieren Oppositionsanhänger erneut für freie und faire Kommunalwahlen. Bei nicht genehmigten Protesten sind viele Menschen festgenommen worden.

Die regierungsunabhängige Organisation OVD-info schrieb auf Twitter, die Zahl steige schnell und liege inzwischen bei knapp 90 Personen. Nachrichtenagenturen berichten, dass sich an mehreren Orten in der Stadt hunderte Menschen versammelt hätten. Die Sicherheitsbehörden warnten vor einer Teilnahme und wiesen darauf hin, dass die Veranstaltung "illegal" sei.



Auf dem Weg zur Kundgebung wurde auch die Politikerin Sobol festgenommen. Sie war eine der Kandidatinnen, die nicht bei der Kommunalwahl antreten darf.



Vor einer Woche wurden bei einer Demonstration in Moskau rund 1.400 Menschen festgenommen.