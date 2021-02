In Russland ist der Oppositionspolitiker Jaschin festgesetzt und zu zehn Tagen Arrest verurteilt worden.

Dies teilte sein Anwalt mit. Jaschin hatte am Sonntag an den nicht genehmigten Protesten gegen Präsident Putin und zur Unterstützung von Kremlkritiker Nawalny teilgenommen. Ein Gericht in der russischen Hauptstadt will morgen entscheiden, ob Nawalnys frühere Bewährungsstrafe in eine langjährige Haft umgewandelt wird. Es wird mit weiteren Demonstrationen gerechnet.



Nawalny hatte sich vor seiner Rückkehr nach Russland fünf Monate in Deutschland von einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok erholt. Die russische Justiz wirft ihm vor, in dieser Zeit gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Strafverfahren verstoßen und sich nicht bei den Behörden gemeldet zu haben.

