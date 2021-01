Nach seinem Genesungsaufenthalt in Deutschland will der russische Oppositionelle Nawalny heute in seine Heimat zurückkehren.

Von Berlin aus soll er am Nachmittag nach Moskau fliegen. Die russische Strafvollzugsbehörde kündigte an, Nawalny bei seiner Rückkehr festzunehmen. Ihm wird vorgeworden, gegen Bewährungsauflagen verstoßen zu haben. Nawalny rief seine Anhänger auf, zum Flughafen zu kommen. Die Moskauer Staatsanwaltschaft warnte daraufhin vor unerlaubten Kundgebungen auf dem Flughafengelände.



Nawalny gilt als einer der schärfsten Kritiker von Präsident Putin. Der Oppositionspolitiker war im August auf einem Inlandsflug nach einer Vergiftung kollabiert und zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen worden. Die Bundesregierung und andere westliche Staaten sprechen von einem Mordversuch mit dem Nervengift Nowitschok. Medienrecherchen zufolge sollen Agenten des Geheimdienstes FSB den Anschlag verübt haben. Die russische Regierung weist jede Verwicklung in den Fall zurück.

