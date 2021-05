In Russland hat die orthodoxe Kirche Frauen aufgerufen, auf Abtreibungen zu verzichten und unerwünschte Kinder stattdessen in kirchliche Einrichtungen zu geben.

Das Oberhaupt Kirill sagte in einer Videoansprache, seine Kirche würde alles tun, um solche Kinder großzuziehen. Man nehme jedes Kind auf, unabhängig von Religionszugehörigkeit und Nationalität. Zugleich argumentierte Kirill, dass weniger Schwangerschaftsabbrüche zu einem nötigen stärkeren Bevölkerungswachstum beitrügen.



In Russland sinken seit Jahren die Geburtenzahlen wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage vieler Familien. Im vergangenen Jahr war die Bevölkerungszahl auch wegen vieler Todesfälle in der Corona-Pandemie um eine halbe Million auf 146,2 Millionen zurückgegangen.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.