Die russisch-orthodoxe Kirche hat eine eigene Untersuchung der Gerichtsurteile gegen oppositionelle Moskauer Demonstranten angekündigt.

Es solle geprüft werden, ob die Rechte der Angeklagten verletzt worden seien, teilte das Moskauer Patriarchat mit. Falls erforderlich, solle den Beschuldigten juristisch geholfen werden. Mit ihrer Initiative reagiert die Kirchenführung auf eine Solidaritätswelle unter Priestern. 125 orthodoxe Geistliche hatten in einer gemeinsamen Erklärung kritisiert, dass die verhängten Urteile gegen die Demonstranten eher wie eine Einschüchterung als wie gerechte Entscheidungen aussähen. Sie forderten die Freilassung aller gewaltlosen Demonstranten und die Einstellung der Gerichtsverfahren gegen sie. Im Vorfeld der Kommunalwahlen am 8. September hatte die Polizei mehr als 2.000 Menschen festgenommen. Die Justiz wirft ihnen die Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen vor.



Die russisch-orthodoxe Kirche gilt als wichtiger Unterstützer von Staatspräsident Putin. Öffentliche Kritik äußerte sie bisher nur am sehr liberalen Abtreibungsgesetz. Ansonsten arbeiten Kirche und Kreml häufig eng und einvernehmlich zusammen.