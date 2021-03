Die Osteuropa-Expertin Beck warnt vor einer Einflussnahme Russlands auf den deutschen Bundestagswahlkampf.

Beck sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), der Kreml betreibe massiv Propaganda mit Hilfe von Sendern wie Russia Today, über Soziale Medien sowie durch von ihm kontrollierte Organisationen in Deutschland. Damit versuche Moskau zu verwirren und seine Positionen zum Beispiel im Blick auf die Annektierung der Krim in Debatten einzubringen. Dieser Einsatz von sogenannter "Soft-Power" sei noch gefährlicher als die von deutschen Behörden und US-Geheimdiensten belegten Hacker-Angriffe, sagte die Mitgründerin des "Zentrums Liberale Moderne", das sich für die Verteidigung freiheitlicher Demokratien einsetzt. Die Grünen-Politikerin empfahl, russische Finanzströme genauer in den Blick zu nehmen. Beck forderte eine Politik mit geradem Rücken gegenüber Moskau.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.