Das russische Parlament berät heute über einen Nachfolger für Ministerpräsident Medwedew.

Im Gespräch ist der bisherige Leiter der russischen Steuerbehörde, Mschustin. Er ist der Wunschkandidat von Präsident Putin. Am Nachmittag könnte es eine Entscheidung geben. Medwedew hatte gestern seinen Rücktritt eingereicht. Zur Begründung führte er an, er wolle Putin damit die Möglichkeit geben, mehrere Verfassungsänderungen umzusetzen. Der Staatschef hatte die Reformen in einer Rede zur Lage der Nation vorgeschlagen. Unter anderem hatte er angeregt, den Regierungschef künftig vom Parlament wählen zu lassen.