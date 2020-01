Nach dem Rücktritt der russischen Regierung hat das Unterhaus des Parlaments den Leiter der Steuerbehörde, Mischustin, als neuen Ministerpräsidenten bestätigt.

Die Duma-Abgeordneten stimmten in Moskau mit überwältigender Mehrheit für den Wunschkandidaten von Präsident Putin. Es gab 383 Ja-Stimmen und keine Gegenstimmen. 41 Abgeordnete enthielten sich.



Mischustin kündigte als einer seiner ersten Schritte Wirtschaftsreformen an.



Gestern war die Regierung Medwedew zurückgetreten. Es machte damit den Weg frei für eine Verfassungsreform, die Putin nur wenige Stunden zuvor in seiner Rede zur Lage der Nation angekündigt hatte und die ihm nach Einschätzung von Experten den Machterhalt sichern könnte.