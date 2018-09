Das russische Parlament hat der umstrittenen Rentenreform zugestimmt.

Der Gesetzestext bekam in dritter Lesung eine deutliche Mehrheit. 332 Abgeordnete der Staatsduma stimmten für die Reform des Rentensystems, 83 dagegen. Nach der Neuregelung sollen Frauen und Männer in Zukunft fünf Jahre länger arbeiten als bisher. Frauen sollen dann mit 60 und Männer mit 65 Jahren in Rente gehen.



Die Reform ist unter anderem wegen der niedrigen Lebenserwartung in manchen Regionen, gerade bei Männern, umstritten. Viele sterben, bevor sie das Rentenalter erreichen.



Das Gesetz muss noch vom Föderationsrat bestätigt und von Präsident Putin unterschrieben werden. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Proteste gegen die mittlerweile beschlossenen Änderungen gegeben.