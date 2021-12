Ein Satellitenbild zeigt russisches Militär in der Stadt Yelnya. (AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies)

Das schreibt die Zeitung "Washington Post" unter Berufung auf ein nicht näher genanntes Dokument der US-Geheimdienste. Danach sammeln sich die russischen Streitkräfte derzeit an vier Punkten. Beteiligt an dem Truppenaufmarsch seien

50 taktische Gefechtsverbände sowie Panzer und Artillerie, hieß es. Die Regierung in Kiew hatte bereits vor einem Großangriff Ende Januar gewarnt.

US-Präsident Biden erklärte, er wolle mit einer Reihe von Initiativen eine russische Invasion der Ukraine verhindern. Es ist geplant, dass Biden mit seinem russischen Kollegen Putin voraussichtlich in der nächsten Woche bei einem Video-Gipfel die Lage erörtert.

