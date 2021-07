In Russland hat die zuständige Kommission dem Politiker und Unternehmer Grudinin die Zulassung als Kandidat zur Parlamentswahl in acht Wochen verwehrt.

Das Gremium berief sich bei seiner Entscheidung auf Medienberichte, nach denen der ehemalige Präsidentschaftsanwärter ein Konto im Ausland haben soll, was nach den Gesetzen nicht zulässig ist. Grudinin wies die Vorwürfe zurück. Die Kommunistische Partei, die den 60-Jährigen aufgestellt hatte, sprach von einer politischen Entscheidung. Sie kündigte Einspruch vor dem Obersten Gericht an.



Russland wählt am 19. September eine neue Staatsduma.

