Die russische Polizei hat zahlreiche Büros der Anti-Korruptions-Stiftung des Kreml-Kritikers Nawalny durchsucht.

Wie Nawalny per Twitter mitteilte, waren landesweit mindestens 30 Adressen betroffen, darunter auch in Moskau. Das russische Strafverfolgungssystem nutze all seine Kräfte, um korrupte Beamte und Bestechungsempfänger zu schützen, schrieb der Oppositionelle.



Vor wenigen Tagen hatte die russische Regierung eine

kritische Bewertung der Anti-Korruptions-Stiftung vorgenommen. Diese wurde so eingestuft, dass sie vom Kreml schärfer überwacht werden kann. Laut Nawalny geht die Entscheidung offensichtlich auf einen direkten Befehl von Präsident Putin zurück.