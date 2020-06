Der russische Präsident Putin hat die gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkriegs geehrt.

Putin sagte vor hunderten Armeeangehörigen auf einem Militärgelände nahe Moskau, das Gedenken an jene, die gekämpft hätten und gestorben seien, sei heilig. Gleichzeitig versprach er eine Stärkung und Modernisierung der russischen Streitkräfte.



Die Zeremonie fand in einer neu erbauten Militärkathedrale statt. Die Kirche ist dem 75. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland gewidmet und dient als Hauptkirche der russischen Streitkräfte. Sie wurde nun auch für den Besucherverkehr geöffnet. Es handelt sich um die drittgrößte Kirche des Landes.



Am Mittwoch findet in Moskau die großen Militärparade anlässlich des Jahrestages statt. Sie war wegen der Corona-Pandemie von Mai auf Juni verschoben worden.