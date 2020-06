Russlands Präsident Putin hat in der Corona-Krise eine Steuererhöhung für Besserverdienende angekündigt.

Er sagte in einer Fernsehansprache, die Abgabe auf Einkommen ab einer Höhe von umgerechnet rund 64.000 Euro werde vom 1. Januar 2021 an von 13 auf 15 Prozent erhöht. Zugleich versprach Putin weitere Gehaltszuschläge für medizinisches Personal und Hilfen für Familien. Niemand werde dem Elend überlassen. Die Corona-Pandemie und die niedrigen Ölpreise haben die Wirtschaftskrise in Russland massiv verschärft.