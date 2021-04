Die diplomatischen Beziehungen zwischen Tschechien und Russland haben sich deutlich verschlechert.

Die Regierung in Prag kündigte an, 18 russische Diplomaten des Landes zu verweisen. Grund sei der Verdacht, russische Geheimdienste stünden in Verbindung mit der Explosion eines Munitionslagers im Jahr 2014 in Tschechien, erklärten Ministerpräsident Babis und der kommissarische Außenminister Hamacek. Moskau warf der tschechischen Regierung Täuschung vor und kündigte eine Reaktion an. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die tschechische Polizei weiter berichtet, fahnden die Sicherheitsbehörden nach zwei Männern, die womöglich im Zusammenhang mit dem Vergiftungsversuch des ehemaligen russischen Spions Skripal in der englischen Stadt Salisbury im Jahr 2018 stehen.

