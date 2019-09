In Russland regt sich Widerstand gegen die jüngsten Verurteilungen von Demonstranten.

Wie die Nachrichtenagentur DPA meldet, veröffentlichten russisch-orthodoxe Geistliche einen offenen Brief, in dem es heißt, Gerichte dürften nicht dazu benutzt werden, Andersdenkende zu unterdrücken. Kritik kam auch vom Radiosender "Echo Moskwy", von der kremlkritischen Zeitung "Nowaja Gaseta" und dem Internet-Kanal "Doschd". In den vergangenen Tagen waren mehrere Menschen nach ihrer Teilnahme an Demonstrationen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.



Unter ihnen ist auch der Schauspieler Pawel Ustinow. Er wurde zu dreieinhalb Jahren Straflager verurteilt, weil er bei seiner Festnahme einen Polizisten verletzt haben soll. Ein Video von der Festnahme zeigt, wie der Schauspieler von Uniformierten gepackt und geschlagen wird.