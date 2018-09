In Russland haben mehrere tausend Menschen gegen die Anhebung des Renteneintrittsalters protestiert.

Allein in Moskau demonstrierten am Sonntag nach Polizeiangaben 6.000 Personen. Medien berichteten sogar von 9.000 Demonstranten. Die Kommunistische Partei hatte zu landesweiten Protesten aufgerufen. Präsident Putin hatte am Mittwoch angekündigt, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Frauen sollen künftig mit 60 Jahren fünf Jahre später in den Ruhestand gehen als bisher. Für Männer soll fortan ein Rentenalter von 65 Jahren gelten - derzeit liegt es bei 60 Jahren. Putin begründet die geplante Rentenreform mit dem demografischen Wandel. Umfragen zufolge lehnen 90 Prozent der Russen die Reform ab.