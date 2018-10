In Moskau hat der Prozess gegen den russischen Regisseur Kirill Serebrennikow begonnen.

Die Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Serebrennikow wird Unterschlagung von staatlichen Fördergeldern in Millionenhöhe vorgeworfen. Der 49-Jährige, der das renommierte Gogol-Zentrum in Moskau leitet und dessen Stücke auch in Deutschland aufgeführt werden, bestreitet die Vorwürfe. Kritiker gehen von politisch motivierten Anschuldigungen aus. Serebrennikow stand vor dem Prozess ein Jahr lang unter Hausarrest.