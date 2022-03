Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat sich vor den Verhandlungen mit der Ukraine über ein Ende der Kämpfe optimistisch geäußert (Archivbild). (Screenshot RT DE/Deutschlandfunk)

Morgen, am Donnerstag, ist es drei Wochen her, dass Russlands Staatschef Putin den Angriff auf die Ukraine befohlen hat. Sein erklärtes Ziel, die "Entmilitarisierung" der Ukraine, hat er in dieser Zeit nicht erreicht - und hält möglicherweise auch nicht mehr daran fest.

Kreml-Sprecher Peskow erklärte am Mittag, man prüfe das Modell einer Neutralität der Ukraine mit eigenem Militär als mögliche Verhandlungslösung. Vorbild seien Österreich oder Schweden. "Dies ist eine Variante, die derzeit diskutiert wird und die tatsächlich als Kompromiss angesehen werden könnte", wurde Peskow von der Nachrichtenagentur RIA zitiert.

Russischer Chefunterhändler sagt, es handle sich um ukrainischen Vorschlag

Der Sprecher von Präsident Putin reagierte damit auf Äußerungen des russischen Chefunterhändlers Medinskij. Dieser hatte im staatlichen Fernsehen gesagt, die Ukraine biete eine österreichische oder schwedische Version eines neutralen Staates an, aber gleichzeitig einen Staat mit eigener Armee und Marine.

Selenskyjs Berater widerspricht russischer Darstellung

Diesen Eindruck wies Präsidentenberater Podoljak im Kurzmitteilungsdienst Telegram zurück. Moskau stelle das Neutralitätsmodell als Vorschlag aus Kiew dar, um in den Verhandlungen die Initiative zu gewinnen. Podoljak betonte, die Ukraine brauche auch künftig "einen mächtigen Pool an Unterstützern mit klar festgeschriebenen Sicherheitsgarantien".

Der russische Außenminister Lawrow gab sich jedenfalls heute früh zuversichtlich. Er sagte dem Sender der russischen Zeitung RBLK, es bestehe "eine gewisse Hoffnung", einen Kompromiss zu erzielen. Es gebe sogar schon konkrete Formulierungen, die nach seinem Eindruck "kurz vor der Einigung" stünden. Unter anderem gehe es darum, dass sich die Ukraine für neutral erklären soll. Das würde bedeuten, dass sie nicht länger einen Nato-Beitritt anstreben dürfte, vermutlich auch keine EU-Mitgliedschaft.

Auch Selenskyj verhalten zuversichtlich

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte sich in der Nacht ebenfalls vorsichtig optimistisch geäußert. In einer Videobotschaft erklärte er, die Positionen hörten sich "realistischer" an. Doch es müsse noch gearbeitet werden.

