Die vier Mitglieder der Protest- und Punkband Pussy Riot, die während des WM-Finales in Moskau protestiert hatten, sind schon wieder festgenommen worden.

Wie Korrespondenten berichten, wurden die drei Frauen unmittelbar nach ihrer Entlassung aus einer Moskauer Haftanstalt wieder in Gewahrsam genommen. Auch der ebenfalls an der Aktion beteiligte Mann ist nach eigenen Angaben erneut in Haft. Er teilte auf Twitter mit, er müsse die Nacht im Gefängnis verbringen.



Die vier Aktivisten haben eine 15-tägige Haftstrafe für ihren Protest abgesessen. Sie waren während des Spiels zwischen Frankreich und Kroatien in polizeiähnlichen Uniformen auf das Spielfeld gelaufen und anschließend abgeführt worden. Was ihnen jetzt vorgeworfen wird, ist unklar.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.