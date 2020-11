Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich besorgt angesichts der steigenden Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus gezeigt.

Im Staatsfernsehen sprach Putin von einer alarmierenden Sterberate. Zuvor hatten die Behörden mitgeteilt, dass in den vergangenen 24 Stunden rund 460 Menschen an oder mit dem Virus gestorben seien. Damit wurde zum zweiten Mal in Folge ein Tageshöchstwert erreicht. Insgesamt gibt es bisher offiziell etwa 34.400 Todesfälle. Bei 1,99 Millionen registrierten Corona-Infektionen ist dies eine relativ niedrige Zahl. Kritiker vermuten deshalb, dass die Regierung das wahre Ausmaß der Epidemie herunterspielt.



Putin verzichtete im Oktober auf strenge Corona-Maßnahmen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Der Staatschef räumte jedoch ein, dass es in einigen Regionen im Land an Medikamenten mangele und Erkrankte lange auf einen Krankenwagen warten müssten. Insgesamt sei die Lage aber unter Kontrolle, betonte der Staatchef. Dabei verwies er unter anderem auf die Entwicklung russischer Impfstoffe gegen das Coronavirus. Im August hatte Russland den Impfstoff Sputnik V zugelassen, ohne die letzte Testphase mit zehntausenden Probanden abzuwarten. Im Oktober ließen die Behörden einen zweiten Corona-Impfstoff mit dem Namen EpiVacCorona zu.

