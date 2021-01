Russlands Präsident Putin hat die in einem Video des Oppositionellen Nawalny verbreiteten Vorwürfe zurückgewiesen, er besitze einen riesigen Privatpalast am Schwarzen Meer.

Nichts von dem, was da als sein Eigentum aufgeführt werde, gehöre ihm oder seinen engen Verwandten, sagte Putin während eines Video-Gesprächs mit Studenten. Und nichts davon habe ihm jemals gehört. Der russische Präsident reagierte damit auf die Frage eines jungen Mannes, der sich auf ein 87 Millionen Mal bei Youtube aufgerufenes Video mit dem Titel "Ein Palast für Putin" bezog. In Russland hatte der Film und die Inhaftierung Nawalnys Proteste in zahlreichen Städten ausgelöst. Durch harte Polizeimaßnahmen gab es viele Verletzte. Zudem soll es Tausende Festnahmen gegeben haben. Putin bezeichnete die Organisatoren der Proteste als "Terroristen".

Diese Nachricht wurde am 26.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.