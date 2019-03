Russlands Präsident Putin besucht heute die Krim.

Anlass ist die Eingliederung der Schwarzmeerhalbinsel in russisches Staatsgebiet vor fünf Jahren. Putin wird nach Angaben des Kreml in Sewastopol an Feierlichkeiten und an der Eröffnung eines neuen Elektrizitätswerks teilnehmen. Am 18. März 2014 hatten die Krim und Russland nach einem international nicht anerkannten Referendum auf der Halbinsel ihre Vereinigung besiegelt. Die EU und die USA sehen das als völkerrechtswidrige Annexion an.