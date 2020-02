Der russische Präsident Putin hat seinen engen Berater Surkow entlassen.

Dies teilte der Kreml in Moskau mit, ohne Gründe zu nennen. Dem 55-jährigen Surkow war in der vergangenen Woche bereits die Zuständigkeit für den Konflikt in der Ostukraine entzogen worden. Experten führen das auf einen möglichen Kurswechsel in der russischen Ukraine-Politik zurück.



Surkow war seit 2013 Berater Putins und galt als Moskaus Drahtzieher in dem Konflikt zwischen der ukrainischen Armee und pro-russischen Separatisten.



Bei den Kämpfen in der Ost-Ukraine sind seit 2014 rund 13.000 Menschen getötet worden. Gestern gab es bei Gefechten weitere Tote auf beiden Seiten.