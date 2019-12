Russlands Präsident Putin hat eine umstrittene Krim-Brücke für den Zugverkehr freigegeben.

Er selbst nahm an der Fahrt zu der Schwarzmeer-Halbinsel teil. Das russische Fernsehen übertrug die Fahrt live. Der Autobahnteil der Brücke war bereits im vergangenen Jahr eröffnet worden. Russland hatte die zur Ukraine gehörende Krim 2014 gegen internationalen Protest annektiert. Die Brücke in der Meerenge von Kertsch zwischen dem Schwarzem und dem Asowschem Meer ist 19 Kilometer lang. Die Kosten werden mit umgerechnet 3,3 Milliarden Euro angegeben.



Mit ihrer Fertigstellung ist die Krim erstmals wieder mit dem Zug erreichbar. Die Ukraine hatte nach der Annektion den Bahnverkehr eingestellt. Das führte zu einem starken Rückgang der Tourismuszahlen. Völkerrechtlich gehört die Halbinsel der Ukraine an.