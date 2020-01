Russlands Präsident Putin trennt sich von Regierungschef Medwedew. Sein Nachfolger soll der bisherige Leiter der Steuerbehörde werden. Nach Einschätzung unseres Russland-Korrespondenten Thielko Gries wird Putin nun damit beginnen, die staatliche Ordnung Russlands tiefgreifend zu verändern. Er verfolge das Ziel, eine für sich machtvolle Position über seine jetzige Amtszeit hinaus zu erhalten.

Ministerpräsident Dmitri Medwedew erklärte überraschend den Rücktritt seiner Regierung. Nach Angaben mehrerer Nachrichtenagenturen betonte er, er wolle Präsident Putin damit die Möglichkeit geben, mehrere Verfassungsänderungen umzusetzen. Putin bat Medwedew den Angaben zufolge, bis zur Bildung eines neuen Kabinetts im Amt zu bleiben. Er habe ihm gedankt und wolle ihn als stellvertretenden Vorsitzenden des präsidialen Sicherheitsrats nominieren. Dort soll er den Bereich der Verteidigung und Sicherheit verantworten. Neuer russischer Regierungschef soll der bisherige Leiter der Steuerbehörde, Mischustin, werden. Das Parlament berät heute über die Personalie.



Putin hatte gestern eine Rede zur Lage der Nation gehalten und darin mehrere Verfassungsänderungen vorgeschlagen. Unter anderem hatte er angeregt, den Regierungschef künftig vom Parlament wählen zu lassen. Die Änderungen würde dem Ministerpräsidenten und den Kabinettsmitgliedern mehr Macht geben.

Putin will sich machtvolle Position erhalten

Nach Einschätzung unseres Russland-Korrespondent Thielko Grieß wird Putin nun damit beginnen, die staatliche Ordnung Russlands tiefgreifend zu verändern. Dies anzukündigen, sei im Nachhinein der einzige Zweck seiner Rede an die Föderation gewesen. Putin verfolge das Ziel, eine für sich machtvolle Position über seine jetzige Amtszeit hinaus zu erhalten. Vier Möglichkeiten kommen Grieß zufolge dafür in Betracht:



Erstens: Putin könnte weiter dem Sicherheitsrat vorstehen, dessen stellvertretender Chef nun sein Vertrauter Medwedjew wird. Eine Lösung, die dem Vorbild des Machtumbaus in Kasachstan folgen würde.



Zweitens: Sämtliche Personalentscheidungen über die Führung von Sicherheitsstrukturen sollen künftig mit dem Vorsitzenden des Föderationsrats abgestimmt werden müssen. Auch dies ist ein möglicher Posten für Wladimir Putin.



Drittens: Der Staatsrat, ein Gremium, das der Durchsetzung der Zentralmacht in den Regionen dient, soll mächtiger werden.



Viertens: Die anstehende tiefgreifende Veränderung der russischen Verfassungsordnung wird als Neubeginn bewertet. Dann könnten die Amtszeiten des Präsidenten auch wieder von vorn gezählt werden. Putin bliebe Präsident.



Der Umbau muss nach Einschätzung unseres Russland-Korrespondenten zügig erfolgen, um die anvisierten Ziele zu erreichen. Es dürfe nicht das geringste Machtvakuum entstehen. Die Autokratie Russland erlebe von heute an Veränderungen, die ausschließlich von oben gesteuert werden.



Putins Amtszeit endet 2024. Dann darf er nicht noch einmal als Präsident antreten. Beobachter spekulieren deshalb, Putin könne wieder ins Amt des Ministerpräsidenten wechseln und dafür dessen Vollmachten stärken.